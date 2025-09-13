Mask se obratio fašističkom skupu u Londonu: “Ili ćete se boriti ili umrijeti”

Ilon Mask (Elon Musk) je pozvao na „raspuštanje parlamenta“ i „smjenu vlasti“ u Velikoj Britaniji, obraćajući se učesnicima skupa „Ujedinite Kraljevstvo“ u Londonu, koji je organizovao krajnje desničarski aktivista Stiven Jaksli-Lenon (Stephen Yaxley-Lennon), poznatiji kao Tomi Robinson (Tommy Robinson).

Mask, vlasnik društvene mreže X, obratio se putem video veze i razgovarao s Robinsonom, dok su hiljade prisutnih slušale i gledale govor u kojem se žestoko usprotivio tzv. „woke virusu“. Upozorio je da „nasilje dolazi“ i poručio: „Ili uzvratite, ili ćete umrijeti.“

Promjena vlasti

– Zaista vjerujem da Velika Britanija mora doživjeti promjenu vlasti. Ne možemo čekati još četiri godine, ili koliko već ostane do narednih izbora – to je predugo. Nešto mora biti urađeno odmah. Parlament se mora raspustiti i novo glasanje organizovati – poručio je Mask.

Ovo nije prvi put da se Mask uključuje u britansku političku scenu. Ranije je ulazio u sukobe s vladom Ujedinjenog Kraljevstva povodom prikupljanja bandi, a Zakon o online sigurnosti iz 2023. godine oštro je kritikovao, ocjenjujući ga kao prijetnju slobodi govora.

Mask je ranije pokazivao simpatije prema Najdželu Faražu (Nigel Farage), pa su čak kružile glasine da bi mogao finansijski podržati njegovu političku opciju, prije nego što je šef Tesle javno zatražio smjenu lidera Reform UK stranke zbog kontroverzi vezanih za Robinsona.

– Obraćam se britanskom zdravom razumu – pogledajte oko sebe i zapitajte se: ‘Ako se ovo nastavi, u kakvom ćete svijetu živjeti?’ Ovo je poruka za one koji se obično ne bave politikom, koji žele mirno živjeti. Ako ne reagujete, nasilje će vas naći. Ne birate vi nasilje – ono bira vas. Borite se ili umrite, to je realnost – izjavio je Mask u govoru koji su mnogi analitičari uporedili sa retorikom iz Berlina tridesetih godina prošlog stoljeća.

“Stranka ubistava”

Mask je također rekao da je „ljevica postala stranka ubistava“, aludirajući na smrt američkog desničarskog aktiviste Čarlija Kirka (Charlie Kirk).

– Na ljevici se vidi toliko nasilja. Naš prijatelj Charlie Kirk hladnokrvno je ubijen ove sedmice, a ljudi s ljevice to otvoreno slave. Oni slave ubistvo. Zamislite to na trenutak. To je nivo zla s kojim se suočavamo – rekao je Mask.

Također je kritikovao ono što naziva „woke virusom“ i istaknuo da bi se ljudi trebali napredovati prema zaslugama, a ne po osnovu rase, pola, vjere ili bilo kojeg identitetskog kriterija.

– Mnoge stvari koje vidimo u ‘woke umu’ su zapravo izrazito rasističke, seksističke i često antireligiozne. Ali gotovo uvijek antikršćanske. Zašto baš antikršćanske? To je nepravedno. Virus probuđenog uma, kako ga ja zovem, suprotstavlja se svemu što je ispravno – izjavio je Mask.

Okupljanje u Londonu

Na procijenjenih preko 110.000 učesnika, okupljanje u Londonu ocijenjeno je kao jedno od najvećih krajnje desničarskih manifestacija u posljednjih nekoliko decenija. Suprotstavilo im se oko 5.000 antirasističkih kontraprosvjednika, dok su s glavnog skupa paljene zastave Palestine, izražavana podrška Izraelu i opravdavan genocid u Gazi.

Pored Maska, na događaju su se pojavile i druge poznate desničarske figure poput Kejti Hopkins (Katie Hopkins) i Erīka Zemura (Éric Zemmour), francuskog ekstremno desnog političara.

