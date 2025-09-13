Rubio sletio u Izrael, slijedi posjeta “Zidu plača”, prije puta govorio o napadu na Katar

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) doputovao je u službenu posjetu Izraelu, manje od sedam dana nakon što je ta zemlja izvela napad na Dohu, glavni grad Katara – saveznika Sjedinjenih Američkih Država.Kako je saopćeno iz ureda izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu), on i Rubio će tokom dana zajedno obići Zid plača u Jerusalemu.

Rubio je, neposredno prije polaska iz Vašingtona (Washington), izjavio novinarima da Sjedinjene Države „nisu zadovoljne“ izraelskim napadom čija su meta bili lideri Hamasa u Kataru, ali da taj incident neće promijeniti saveznički odnos između Washingtona i Tel Aviva.

– To neće promijeniti prirodu našeg savezništva s Izraelom, ali morat ćemo o tome razgovarati – posebno o tome kakav utjecaj to ima na mirovne napore – poručio je Rubio.

Dodao je i da planira od izraelskih zvaničnika zatražiti dodatna pojašnjenja o njihovom viđenju puta naprijed kada je riječ o situaciji u Gazi.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), prema njegovim riječima, „želi poraz Hamasa, želi da rat bude završen, da se svih 48 talaca vrati kući – uključujući i one koji su u međuvremenu izgubili živote – i želi da se sve to dogodi istovremeno“.Zato ćemo morati razgovarati i o tome na koji način su prošlosedmični događaji utjecali na sposobnost da se ti ciljevi ostvare u bliskoj budućnosti – zaključio je Rubio,piše Avaz

Facebook komentari