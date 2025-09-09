Napad dronom na jednu od najvećih rafinerija u Rusiji, izbio veliki požar

Požar je ugašen u rafineriji nafte u Kirišiju, na sjeverozapadu Rusije, jednoj od najvećih u zemlji, nakon što su ostaci oborenog drona pali na tlo, saopćio je Aleksander Drozdenko, guverner Lenjingradske regije.Drozdenko je naglasio da u incidentu niko nije povrijeđen. Rafinerija Kinef kompanije Surgutneftegaz u Kirišiju spada među dvije najveće u Rusiji.

Na godišnjem nivou prerađuje oko 17,7 miliona metričkih tona (355,000 barela dnevno) ruske sirove nafte, što čini oko 6,4 posto ukupne prerade u zemlji,pišu Vijesti

