Arapske zemlje pripremaju rezoluciju: Solidarnost nakon izraelske “kukavičke agresije”

Na sastanku koji je zakazan za ponedjeljak razmatrat će se “nacrt rezolucije o izraelskom napadu na Državu Katar”, koja će biti pripremljena u nedjelju na ministarskom sastanku, izjavio je zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari.Samit odražava “široku arapsku i islamsku solidarnost s Državom Katar suočenom s kukavičkom agresijom Izraela … i kategoričnu osudu izraelskog državnog terorizma”, dodao je, prenosi zvanična novinska agencija QNA.

Analitičari smatraju da je sastanak namijenjen da Izraelu pošalje jasnu poruku.pišu Vijesti

Prema riječima Andreasa Kriega sa King’s College London, izraelski udari “posmatraju se širom Zaljeva kao neviđeno kršenje suvereniteta i napad na samu diplomatiju”, te je istakao da samit šalje signal da “takva agresija ne može biti normalizovana”.

“Cilj je povući jasne crvene linije i okončati osjećaj u Izraelu da može djelovati nekažnjeno. Očekuje se oštriji stav prema pitanju Palestine i strožiji pristup izraelskim akcijama”, naveo je.

