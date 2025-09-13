X-om se širi snimka: Rusi rasporedili Iskander uz granicu sa Poljskom

Autentičnost snimke nije potvrđena.

Neki izvještaji navode da je Iskander raspoređen u sklopu vježbi Zapad 2025. Snimku je na X-u objavio i bivš savjetnik ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova Anton Geraščenko.Podsjetimo, Rusija i Bjelorusija započele su jučer veliku zajedničku vojnu vježbu na pragu NATO-a, koja uključuje manevre u objema zemljama te u Baltičkom i Barentsovu moru, saopćilo je rusko ministarstvo odbrane.

Vježba “Zapad-2025” – demonstracija sile Rusije i njezina bliskog saveznika – održava se u izuzetno napetom trenutku rusko-ukrajinskog rata, dva dana nakon što je Poljska, uz podršku svojih saveznika u NATO-u, oborila sumnjive ruske dronove iznad svog zračnog prostora.

Vježba “Zapad” bila je zakazana znatno prije incidenta s dronom, za koji je Rusija odbacila odgovornost, prenosi Index.hr.

Šta vježbe uključuju?

“Ciljevi vježbi su poboljšanje vještina komandanata i štabova, nivo saradnje i terenske obuke regionalnih i koalicijskih grupacija trupa”, saopćilo je ministarstvo odbrane na Telegramu. U prvoj fazi, snage će simulirati odbijanje napada na Rusiju i Bjelorusiju, čiji je savez poznat kao ‘Savezna država’.

Druga faza usredotočit će se na “obnavljanje teritorijalnog integriteta Savezne države i uništenje neprijatelja, uključujući učestvovanje koalicijske grupe snaga iz prijateljskih država”, saopćilo je ministarstvo.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da vježbe, uključujući i one u blizini poljske granice, nisu usmjerene ni protiv koje druge zemlje.

No, ovosedmični incident s dronovima iznad Poljske na Zapadu je viđen kao poziv na uzbunu za NATO i test njegovih odgovora. Zapadne zemlje nazvale su to namjernom provokacijom Rusije, što je Moskva demantovala. Visoki ruski diplomat u Poljskoj rekao je da su dronovi došli iz smjera Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da su njihovi dronovi izveli napad u zapadnoj Ukrajini, ali da nisu planirali pogoditi nikakve ciljeve u Poljskoj.

Šta je Iskander?

Iskander je ruski mobilni balistički raketni sistem kratkog dometa koji je ušao u upotrebu početkom 2000-ih i predstavlja jedno od ključnih oružja ruske kopnene vojske. Sistem koristi rakete dometa do 500 kilometara, što ga čini pogodnim za brzo gađanje strateških ciljeva poput vojnih baza, komandantnih centara, skladišta i kritične infrastrukture. Riječ je o oružju koje može nositi različite vrste bojevih glava – od konvencionalnih eksplozivnih i kasetnih do nuklearnih – čime se značajno povećava njegova taktička i strateška vrijednost.

Posebna snaga Iskandera leži u njegovoj preciznosti i sposobnosti da izbjegava proturaketnu odbranu. Rakete lete na relativno niskoj visini, manevrišu tokom leta i mogu koristiti lažne ciljeve, što otežava njihovo presretanje.

