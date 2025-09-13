Most preko Crvenog mora spojiće Saudijsku Arabiju i Egipat

Novi most nazvan „Moses bridge“, spajaće Ras Al Šeik Hamid u Saudijskoj Arabiji sa čuvenim egipatskim Šarm El-Šeikom, preko ostrva Tiran.Uprkos tome što je egipatska strana još 2016. godine predložila da se građevina zove „Most kralja Salmana bin Abdulaziza“, u javnosti se primio nezvanični naziv “Moses bridge”, zbog simbolične lokacije gdje je prema predanju Mojsije/Musa razdvojio more…

Monumentalni projekat mosta biće dugačak 32 kilometra. Pored fizičkog povezivanja dvije ključne arapske države, most će postati simbol strateške veze, arhitektonske moći i političke vizije.

Na saudijskoj strani most će doprinijeti spektakularnom projektu razvoja Neom, futurističkom gradu koji vrijedi 500 miliona dolara, koji je zamišljen kao simbol digitalne, energetske i ekološke revolucije u srcu pustinje, prenosi RTS.

Na egipatskoj strani ruta će dovesti do novog administrativnog lokaliteta, na 45 kilometara od Kaira.

Ovaj transkontinentalni projekat je ključna tačka vizije 2.030 godine, ambiciozna strategija Saudijske Arabije sa ciljem povećanja turističke ponude. Broj saudijskih turista u Egiptu povećaće se od 300.000 na preko 1,2 miliona godišnje, jer će putovanje postati jednostavnije, a trajaće oko 30 minuta.

Kako je istakao ministar turizma Egipta, Kamel El Verir, sve je spremno za realizaciju i očekuje se da most postane čudo svjetskog inženjerstva, koja će trajno povezati obale Crvenog mora i dvije civilizacije,pišu Vijesti

Projekat ne samo da olakšava putovanje, već i predstavlja novu arhitektonsku viziju regiona, u kome su luksuz, tehnologija i kulturno naslijeđe.

Ideja za izgradnju ovog mosta razmatra se od 1988. godine, kao mogućnost gradnje, a ideja je ponovo aktivirana 2016.godine, da bi se došlo do realizacije ideje.

Prema pisanju Biznis Insajdera, nova alternativa izgradnje mosta bila bi nova ruta za hodočasnike i milione turista.

Facebook komentari