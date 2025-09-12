“Niko nije mogao da povjeruje da je ovo stvarno” – Policija upala u stan majke i kćerke, a onda ih je sačekao šokantan prizor – mjesecima se ništa nije znalo

Tužilaštvo će otvoriti istragu kako bi utvrdilo da li postoje elementi krivične odgovornosti, piše Srbija danas.

Stanari zgrade u ulici Alcide de Gasperi, u Bergamu, dugo su se žalili na neprijatan miris koji se širio hodnicima. Iako su podnosili prijave i obaveštavali vlasti, sve je ostajalo na sumnjama – do juče.

Policija, u pratnji vatrogasaca, upala je u stan na prvom spratu nakon poslednje prijave. Vrata niko nije otvarao, pa su ušli kroz prozor. Tamo ih je sačekala stravična scena.

Stan je bio u izuzetno lošem stanju, zapušten i pretrpan stvarima. U jednoj od soba policija je zatekla prizor zbog koga im su se, prema riječima očevidaca, “noge oduzimale”.

Na krevetu, ispod slojeva pokrivača, nalazilo se tijelo starije žene, potpuno mumificirano, prenosi Corriere.it.

Istragom je utvrđeno da je u pitanju Frančeska Petinato (rođena 1923). U stanu je živjela i njena kćerka P. B. (60), koju komšije gotovo nikada nisu viđale i opisuju kao “povučenu i zatvorenu”.

Prema prvim saznanjima, starica je preminula prije najmanje godinu dana, a kćerka je nastavila da živi u stanu bez da ikoga obavijesti o tome.

– Godinama ništa nismo čuli, ali smo osjećali smrad. Povremeno smo viđali kćerku, pričala je o majci koju nismo vidjeli. Čak smo se šalili da je možda umrla, ali niko nije mogao da povjeruje da je stvarnost ovakva – ispričala je komšinica.

Nakon šokantnog otkrića, kćerka je prebačena u psihijatrijsku bolnicu. Navodno je izjavila da je majka umrla 17. septembra prošle godine. Telo je poslato na obdukciju, a istraga je u toku.

