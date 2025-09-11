U Japanu zabilježen rekordan broj stogodišnjaka – skoro 100.000

To je već 55. godina zaredom da broj stogodišnjaka raste, prenosi Kyodo.

Procjenjuje se da će se broj onih starijih od 100 godina povećati za 4.644 u odnosu na prethodnu godinu, zaključno sa 15. septembrom, prema informacijama Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite.

Ministarstvo je ove podatke objavilo uoči praznika Dana poštovanja starijih, koji se obilježava u ponedjeljak.

Kako se navodi, žene čine oko 88 procenata od ukupnog broja, odnosno 87.784, dok broj stogodišnjaka muškog pola iznosi 11.979.

Najstarija osoba je Shigeko Kagawa, 114-godišnja žena iz Jamatokorijame u prefekturi Nara.

Najstariji muškarac u zemlji je Kiyotaka Mizuno (111) iz Ivate u prefekturi Šizuoka.

U Japanu u prosjeku ima 80 stogodišnjaka na 100.000 ljudi.

Vlada je pokrenula istraživanje o broju stogodišnjaka 1963. godine, kada ih je bilo 153.

Brojka je premašila hiljadu 1981. godine, a 10.000 1998. godine.

Prosječan životni vijek Japanaca bio je 87 godina za žene i 81 godinu za muškarce u 2024. godini, prema podacima Ministarstva, prenosi Novi.

Facebook komentari