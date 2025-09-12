“Osoba u crnom trči preko krova, pa nestaje u šumi” – FBI objavio snimak osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka!

Na konferenciji za novinare koju su zajedničkim snagama održali guverner Jute Spenser Koks, uz pomoć FBI -ja, prvi put je podijeljen i video osumnjičene osobe, odnosno “osobe od interesa” u istrazi oko atentata na Čarlija Kirka, piše espreso.

Guverner države Jute rekao je da prikazuju ove informacije kako bi “dobili pomoć javnosti” u pronalaženju “zlog ljudskog bića”.

Video počinje s kadrom zgrade iz koje je ispaljen hitac koji je ubio Kirka.

Vidi se osoba obučena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gde se spušta preko ruba pa na travu ispod, prije nego što ode do obližnjeg puta i nestane u šumi.

Vlasti kažu da je osumnjičeni nosio sunčane naočare, Converse cipele i “prepoznatljivu” crnu majicu s američkom zastavom i orlom.

“Samo tražimo saradnju javnosti. Putem javnosti nam pristižu različite dojave, daju nam tragove i omogućuju nam nastavak istrage“, rekao je visoki službenik istrage.

Sudeći prema istražiteljima, čini se da više nema dileme da je “osoba od interesa” prikazana na kameri postala i glavni osumnjičeni.

Guverner Koks je rekao da su istražitelji obavili skoro 200 intervjua u vezi sa slučajem, dok 20 partnera iz oblasti sprovođenja zakona radi na istrazi.

“Tužioci će tražiti smrtnu kaznu za napadača”, rekao je on.

Ranije su vlasti saopštile da se smatra da je strelac skočio sa krova i pobjegao u naselje nakon što je ispalio jedan metak.

Takođe su rekli da je osumnjičeni muškarac koji “izgleda da je studentskih godina” i da se uklopio u kampus Univerziteta Juta Vali u Oremu, gdje je Kirk ubijen.

