Hamas: Napad na Dohu otvoreni rat protiv svih arapskih i islamskih naroda

Prema njegovim riječima, napad predstavlja ozbiljan pokušaj atentata na članove Hamasove pregovaračke delegacije, koja se u tom trenutku nalazila u Dohi kako bi razgovarala o prijedlogu primirja.

Barhoum je naglasio da ovakvi potezi Izraela pokazuju neuspjeh u ostvarivanju njihovih ciljeva i nakon 23 mjeseca rata u Gazi.

Naveo je da je meta napada bila kuća šefa pregovaračke delegacije, pri čemu su ranjene njegova supruga, snaha – udovica ubijenog sina Hammama al-Hayye – kao i njegova unučad.

Ovaj čin Barhoum je opisao kao “zločin” koji je direktan napad ne samo na proces pregovora, već i na suverenitet Katara,pi[u Vijesti

Istakao je da napad predstavlja “otvoreni rat protiv svih arapskih i islamskih naroda”, te ozbiljnu prijetnju stabilnosti cijele regije.

Na kraju, glasnogovornik Hamasa upozorio je da ovakve izraelske akcije ugrožavaju regionalnu i globalnu sigurnost, pozvavši međunarodnu zajednicu da reaguje i pozove Izrael na odgovornost za počinjene zločine, prenosi Al Jazeera.

Facebook komentari