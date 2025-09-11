Svijet

Hamas: Napad na Dohu otvoreni rat protiv svih arapskih i islamskih naroda

Objavljeno prije 1 sat

Glasnogovornik Hamasa, Fawzi Barhoum, oglasio se putem televizijske izjave povodom nedavnog izraelskog napada na glavni grad Katara, Dohu.

Prema njegovim riječima, napad predstavlja ozbiljan pokušaj atentata na članove Hamasove pregovaračke delegacije, koja se u tom trenutku nalazila u Dohi kako bi razgovarala o prijedlogu primirja.

Barhoum je naglasio da ovakvi potezi Izraela pokazuju neuspjeh u ostvarivanju njihovih ciljeva i nakon 23 mjeseca rata u Gazi.

Naveo je da je meta napada bila kuća šefa pregovaračke delegacije, pri čemu su ranjene njegova supruga, snaha – udovica ubijenog sina Hammama al-Hayye – kao i njegova unučad.

Ovaj čin Barhoum je opisao kao “zločin” koji je direktan napad ne samo na proces pregovora, već i na suverenitet Katara,pi[u Vijesti

Istakao je da napad predstavlja “otvoreni rat protiv svih arapskih i islamskih naroda”, te ozbiljnu prijetnju stabilnosti cijele regije.

Na kraju, glasnogovornik Hamasa upozorio je da ovakve izraelske akcije ugrožavaju regionalnu i globalnu sigurnost, pozvavši međunarodnu zajednicu da reaguje i pozove Izrael na odgovornost za počinjene zločine, prenosi Al Jazeera.


