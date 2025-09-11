Svijet

Farmaceutski gigant otpušta 9.000 radnika širom svijeta

Objavljeno prije 1 sat

Novo Nordisk je objavio planove o smanjenu radnih mjesta s ciljem pojednostavljenja organizacije

Danski farmaceutski gigant Novo Nordisk u srijedu je objavio planove o smanjenju približno 9.000 radnih mjesta širom svijeta.

– Novo Nordisk je danas najavio transformaciju cijele kompanije s ciljem pojednostavljenja organizacije, ubrzavanja procesa donošenja odluka i preusmjeravanja resursa prema prilikama za rast u području dijabetesa i pretilosti – saopćili su iz kompanije koja proizvodi lijek za mršavljenje Wegovy.

Kao dio ove transformacije, Novo Nordisk namjerava smanjiti globalnu radnu snagu za oko 9.000 zaposlenih od ukupno 78.400, dok se samo u Danskoj očekuje ukidanje otprilike 5.000 radnih mjesta.


