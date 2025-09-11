Evo koja kazna prijeti ubici Čarlija Kirka: Oglasio se i Tramp, ovo je nevjerovatno

Čovjeku koji je ubio desničarskog aktivistu Čarlija Kirka (Charlie Kirk) prijeti smrtna kazna, piše espreso.

Zvaničnici Jute, gdje je Čarli Kirk (Charlie Kirk) upucan u vrat, nakon čega je umro u bolnici, nagovjestili su da bi njegov ubica mogao da se suoči sa smrtnom kaznom.

Ovaj vid kazne je i dalje legalan u Juti, gde je Kirk ubijen u kampusu fakulteta.

Guverner Jute Spenser Koks nazvao je Kirkovo ubistvo mračnim danom i ​​tragedijom za cijelu zemlju.

– Želim da bude potpuno jasno: ovo je političko ubistvo – poručio je on.

Policija koja traga za osumnjičenim uhapsila je dvojicu muškaraca na licu mjesta, uključujući jednog opisanog kao „osobu od interesa“, ali su svi uhapšeni pušteni bez podizanja optužnice.

Tramp ga nazvao “mučenikom”

Svjedoci tvrde da nisu bile primjenjene nikakve mjere bezbjednosti i da karte nisu provejravane. Univerzitetska policija je saopštila da je samo šest policajaca bilo na događaju koji je ugostio oko 3.000 ljudi.

Predsjednik Amerike Donald Tramp, čiji je Kirk bio saveznik, nazvao ga je „mučenikom za istinu i slobodu“.

