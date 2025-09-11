Svijet

Šta je Kirk govorio o Gazi: “Smrt žena i djece su krivica Hamasa, ne Izraela”

13.0K  
Objavljeno prije 22 minute

Američki konzervativni komentator Charlie Kirk izjavio je da smrt žena i djece u Gazi nije odgovornost Izraela, već isključivo Hamasa. On je povukao paralelu s Drugim svjetskim ratom, naglasivši da su žrtve u Japanu tokom rata bile posljedica politike japanske agresije, a ne američkih akcija.

 Charlie Kirk - AP

– Smrti žena i djece u Gazi su krivica Hamasa, a ne Izraela, baš kao što su smrti u Japanu tokom Drugog svjetskog rata bile krivica Japana, a ne Amerike. Kada se neka vlada upusti u ničim izazvanu, ubilačku agresiju, ona snosi krivicu za sve posljedice – napisao je Kirk na društvenoj mreži X.

Njegova izjava izazvala je veliku pažnju i rasprave, posebno u kontekstu intenzivnog rata u Gazi i optužbi za nesrazmjernu upotrebu sile od strane Izraela. Kirk je, međutim, jasno stavio do znanja da po njegovom mišljenju svu odgovornost snosi Hamas, koji je svojim postupcima, kako tvrdi, ugrozio civile koje navodno brani.

Twitter


NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.
Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh