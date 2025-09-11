Uznemirujući snimci nakon atentata na Čarlija Kirka, unose ga u auto: Atentator ispalio samo jedan metak

Kirk je upucan dok je držao govor na otvorenom. U pitanju je bila jedna u nizu javnih debata po kojima je bio poznat, koja nosi naziv “Dokaži da griješim”.

Skupu je prisustvovao veliki broj studenata, kada se u jednom trenutku začuo pucanj.

Na osnovu snimaka koji su objavljeni na društvenim mrežama može se vidjeti kako metak pogađa Kirka u vrat i kako on obilno krvari i pada na zemlju.

Nakon toga okupljeni su počeli da vrište i bježe.

Kirkovo lično obezbjeđenje je bilo tamo i odvezli su ga privatnim automobilom u bolnicu gdje je proglašen mrtvim.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se trenutak kada obezbjeđenje odnosi Kirka sa bine i ubacuje ga u auto.

Čini se da je ubica ispalio samo jedan metak sa krova u Kirka, i on je bio koban.

FBI je rekao da je osumnjičeni, koji je prvobitno uhapšen, pušten na slobodu i u toku je potraga za ubicom.

Prema riječima Boa Mejsona (Bo Maison), povjerenika Odjeljenja za javnu sigurnost Jute, hitac je došao iz snajperskog gnijezda na udaljenom krovu.

Službenici nemaju informacije koje bi ukazivale na to da je umiješana druga osoba, rekao je guverner Spenser Koks (Spencer Cox).

Na mjestu događaja viđeni su policajci koji su pokazivali fotografiju ljudima i pitali ih prepoznaju li osobu s fotografije. Rečeno je da je ubica nosio tamnu odjeću, prenosi Avaz.

Charlie Kirk was taken to a car very quickly and driven to a hospital right next to campus. The quick response might have saved his life pic.twitter.com/MrQg0ToxGs — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari