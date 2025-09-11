UDARIO JAK ZEMLJOTRES, SKORO 4 RIHTERA! Evo gde se treslo tlo!

Zemljotres magnitude 3.8 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak, 11. septembra u 06:35 časova, na području Sjeverne Makedonije.

Kako javlja EMSC, potres je zabilježen 16 kilometara od mjesta Centar Župa.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.524 i dužine 20.737.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, piše espreso.

