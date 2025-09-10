Svijet

Šok snimak: Uhapšen muškarac koji je upucao Trampovog saradnika VIDEO

4.2K  
Objavljeno prije 10 minuta

Na društvenim mrežama pojavila se snimka uhićenja muškarca koji je pucao u Charlieja Kirka, bliskog suradnika Donalda Trumpa.

 Hapšenje - Ilustracija / Nezavisne.com

Kao što se može vidjeti na videu, radi se o starijem muškarcu kojeg je policija svladala i odvela s mjesta događaja.


