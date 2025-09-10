Ko je Čarli Kirk, Trampov bliski saradnik koji je upucan u Juti?

Kirk (31) bio je na kampusu sveučilišta u Utahu, započinjući svoju “American Comeback turneju”, gdje je bio domaćin svog sada već zloglasnog panela “Prove Me Wrong”, gdje publika javno raspravlja o njemu.

Prema američkim medijima, više od 6000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se od Državnog sveučilišta Utah traži da Kirku zabrani ulazak na njihov kampus 30. rujna zbog još jednog njegovog događaja.

Kirk je postao nacionalna figura kao konzervativni influencer i osnivač Turning Point USA , organizacije koja se zalaže za konzervativnu politiku na srednjoškolskim i fakultetskim kampusima.

Godine 2024. govorio je na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Milwaukeeju, gdje je održao govor usredotočen na ono što Kirk kaže da je čuo od mladih ljudi diljem SAD-a.

Kirk je razvio bliske veze s predsjednikom i njegovom obitelji tijekom Trumpovog prvog mandata, a nedavno se pojavio u Ovalnom uredu u svibnju, prisustvujući ceremoniji polaganja prisege sutkinje Jeannine Pirro.

„Osvojio sam mlade ljude s 37%. Nijedan republikanac nikada nije pobijedio, a ja sam pobijedio s 37%. I Charlie Kirk će vam reći, TikTok je pomogao, ali i Charlie Kirk je . Slučajno se našao ovdje. Pogledajte ga. Sviđa mu se što spominjemo to ime – zar ne, Charlie? Odlično se snašao i cijenim svu pomoć“, rekao je Trump.

Na skupu uoči inauguracije, Trump je pohvalio Kirka i njegovu “vojsku mladih ljudi”.

„Želim zahvaliti Charlieju. Charlie je fantastičan. Mislim, ovaj tip. Ne vjerujte ovim stvarima kada čujete da su djeca liberalna. Nisu liberalna. Možda su prije bila, ali više nisu“, rekao je u siječnju.

Kirk je jedan od najistaknutijih pro-Trumpovih aktivista i konzervativnih medijskih osoba u Sjedinjenim Državama.

U listopadu 2020. Kirk je počeo voditi dnevnu trosatnu radijsku emisiju pod nazivom ” The Charlie Kirk Show ” na radijskom kanalu “The Answer” tvrtke Salem Media.

NBC News je 2024. godine izvijestio da interni podaci pokazuju da je Kirkov podcast preuzet između 500.000 i 750.000 puta dnevno. Trenutno je na 13. mjestu Appleove ljestvice podcasta.

Tijekom svoje karijere javno je promovirao konzervativnu i Trumpovu politiku, dezinformacije o COVID-19, kritičku teoriju rase i znanstveni konsenzus o klimatskim promjenama.

