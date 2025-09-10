Upucan Trampov saradnik VIDEO

Opseg Kirkovih ozljeda nije odmah bio poznat, izvijestio je CNN.
Kirk je jedan od najistaknutijih pro-Trumpovih aktivista i konzervativnih medijskih osoba u Sjedinjenim Državama. Stekao je milijune obožavatelja i suosnivač je Turning Point USA, organizacije koja se zalaže za konzervativnu politiku na srednjoškolskim i fakultetskim kampusima.
Pray for Charlie Kirk. He understood the risks and courageously put himself out there anyway. https://t.co/BkKZc6oDpi
— Dale Stark (@DaleStarkA10) September 10, 2025
FBI prati incident na Sveučilištu Utah Valley, rekao je direktor agencije Kash Patel .
„Naše misli su s Charliejem, njegovim voljenima i svima pogođenima. Agenti će brzo biti na mjestu događaja, a FBI u potpunosti podržava tekući odgovor i istragu“, rekao je Patel u objavi na X-u.
Neposredno prije pucnjave, Kirk je dao izjavu o događaju na sveučilištu.
„Sveučilište Utah Valley gori i spremno je za prvu stanicu na američkoj turneji povratka“, napisao je Kirk u objavi na X-u.
Guverner Utaha Spencer Cox rekao je da su ga organi za provođenje zakona obavijestili o incidentu u koji je upleten Kirk.
„Odgovorni će biti u potpunosti odgovorni. Nasilje nema mjesta u našem javnom životu. Amerikanci svih političkih uvjerenja moraju se ujediniti u osudi ovog čina. Naše molitve su s Charliejem, njegovom obitelji i svima pogođenima“, rekao je Cox.
Say a prayer for Charlie Kirk, a genuinely good guy and a young father.
— JD Vance (@JDVance) September 10, 2025
O pucnjavi se oglasio i američki potpredsjednik J.D. Vance .
„Molite se za Charlieja Kirka, dobrog čovjeka i mladog oca“, napisao je Vance.