Amerika pada? Dramatično upozorenje: “Biće gore nego što mislimo”

Prema njegovim riječima, kada se tvrtke prilagode novom režimu, prihodi od carina će se smanjiti, što bi moglo pogoršati financijsku poziciju SAD-a.

„Financijska situacija u SAD-u bit će gora od trenutnih prognoza“, rekao je Stiglitz za CNBC.

Ocjenjujući trgovinski sporazum između EU i SAD-a, Stiglitz smatra da je Bruxelles dobio nepovoljan dogovor, ali je bio prisiljen na kompromis zbog ovisnosti o američkim obrambenim sposobnostima.

Prethodnih dana prinosi na dugoročne obveznice rasli su diljem svijeta. Još nema panike, ali investitori su zabrinuti zbog visoke razine zaduženosti i stanja državnih proračuna. Prinosi američkih obveznica također su porasli, ali tržište još uvijek ne odražava stvarnu fiskalnu situaciju SAD-a.

Stiglitz ističe da će Amerika financirati svoje obveze, ali upozorava da je očekivana realna kamatna stopa za sljedećih deset godina porasla s 2% na 2,5%. Investitori još nisu dovoljno reagirali na činjenicu da Trump planira pokriti rastući proračunski deficit prihodima od carina.

Dosadašnji podaci pokazuju da su se prihodi od carina povećali, ali tvrtkama treba vremena da reorganiziraju svoje lance opskrbe i pronađu najpovoljniji način nabave sirovina. Kada se to dogodi, prihodi od carina ponovno će pasti.

„Zato vjerujem da će financijska situacija SAD-a biti gora nego što sada pokazuju projekcije“, naglasio je Joseph Stiglitz.

Na istom forumu, Jason Furman, bivši član Obaminog Vijeća ekonomskih savjetnika, ocijenio je da Trumpovu ekonomsku politiku karakterizira visoki proračunski deficit i oslanjanje na prihode od carina.

Stiglitz je također podsjetio da je trgovinski sporazum s Europom nepovoljan za EU, ali da Bruxelles nije imao izbora zbog ratnog sukoba s Rusijom u Ukrajini i potrebe za američkim obrambenim sposobnostima.

