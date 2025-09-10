Svijet

Šire se stravični snimci iz Sane: Više od 30 mrtvih, preko 130 ranjenih – Pogođeno ministarstvo odbrane VIDEO

Broj poginulih u izraelskim zračnim napadima na glavni grad Jemena, Sanu, i pokrajinu Al-Jawf, dosegao je 35, objavilo je jemensko ministarstvo zdravstva.

Prema izvješćima, ranjena je 131 osoba, a broj mrtvih i ozlijeđenih vjerojatno nije konačan, javlja Al Jazeera.

Brojke su opisane kao preliminarne, s upozorenjima da bi broj poginulih mogao porasti dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za žrtvama, prema Al Jazeeri.

Ministarstvo je priopćilo da su napadi pogodili civilna i stambena područja, uključujući kuće u naselju El-Tahrir u Sani, medicinsku ustanovu na jugozapadu grada i vladin kompleks u El-Hazmu, glavnom gradu pokrajine El-Jawf.

Prema izvješćima, timovi civilne zaštite rade na gašenju požara uzrokovanih bombardiranjem i izvlačenju preživjelih iz ruševina.

Ranije danas, kako su izvijestili jemenski mediji, niz eksplozija potresao je jemenski glavni grad Sanu nakon izraelskog zračnog napada, a među objektima koji su bili meta napada bilo je i Ministarstvo obrane Huta .

Prema pisanju lista Times of Israel, Hutiji u Jemenu su objavili da je protuzračna obrana morala reagirati zbog “izraelskih zrakoplova koji su pokrenuli agresiju” na tu zemlju.


