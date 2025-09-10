Šire se stravični snimci iz Sane: Više od 30 mrtvih, preko 130 ranjenih – Pogođeno ministarstvo odbrane VIDEO

Prema izvješćima, ranjena je 131 osoba, a broj mrtvih i ozlijeđenih vjerojatno nije konačan, javlja Al Jazeera.

Brojke su opisane kao preliminarne, s upozorenjima da bi broj poginulih mogao porasti dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za žrtvama, prema Al Jazeeri.

BREAKING: Israel is now bombing Yemen’s capital, Sana’a, striking densely populated civilian areas. Innocent people have been killed, many more injured. From Palestine to Lebanon, Syria to Yemen, Tunisia to Qatar, and beyond — Israel only spreads terror, death and destruction. pic.twitter.com/mU4jGTBhxM — sarah (@sahouraxo) September 10, 2025

Ministarstvo je priopćilo da su napadi pogodili civilna i stambena područja, uključujući kuće u naselju El-Tahrir u Sani, medicinsku ustanovu na jugozapadu grada i vladin kompleks u El-Hazmu, glavnom gradu pokrajine El-Jawf.

Israeli air attacks hit Yemen’s capital Sanaa a day after Israel targeted Qatar’s capital Doha. Initial reports say several people were killed and dozens injured. The Israeli military says a Houthi missile was fired at Jerusalem yesterday following the Israeli attack on Qatar. pic.twitter.com/ytScPKGKMI — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 10, 2025

Prema izvješćima, timovi civilne zaštite rade na gašenju požara uzrokovanih bombardiranjem i izvlačenju preživjelih iz ruševina.

Israel just bombed civilian homes and businesses in Yemen. None of these were military sites. I don’t know how many times we have to say it, BUT ISRAEL IS A ROGUE TERRORIST STATE, fully funded and backed by the United States. https://t.co/n5ZTopCn3c — Shaun King (@shaunking) September 10, 2025

Ranije danas, kako su izvijestili jemenski mediji, niz eksplozija potresao je jemenski glavni grad Sanu nakon izraelskog zračnog napada, a među objektima koji su bili meta napada bilo je i Ministarstvo obrane Huta .

Prema pisanju lista Times of Israel, Hutiji u Jemenu su objavili da je protuzračna obrana morala reagirati zbog “izraelskih zrakoplova koji su pokrenuli agresiju” na tu zemlju.

