Nezapamćeni upad ruskih dronova u Poljsku

Poljska je članica NATO saveza, transatlantskog obrambenog pakta u kojem sudjeluju SAD, a koji primjenjuje načelo da je napad na jednog napad na sve.”Oružje je raspoređeno, a službe aktivno rade na lociranju oborenih objekata. Došlo je do dosad neviđenog kršenja poljskog zračnog prostora”, priopćili su iz poljskog Operativnog zapovjedništva,piše Index

