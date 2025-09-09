Fon der Lajen objavila: Izraelu će biti uvedene sankcije, dešavanja u Gazi potresla savjest svijeta

– Ono što se događa u Gazi potreslo je savjest svijeta. Glad uzrokovana ljudskim djelovanjem nikada ne može biti ratno oružje. To se mora zaustaviti. Pomoć EU Gazi daleko nadmašuje pomoć bilo kojeg drugog partnera. Ali naravno, Evropa mora učiniti više. Evo mjera za put naprijed – objavila je Fon der Lajen.

Mjere koje je najavila Fon der Lajen uključuju: Pauziranje bilateralne saradnje bez da se ugrozi civilno društvo i Yad Vashem.

Zatim se predlažu nove sankcije na ekstremističke ministre i nasilne doseljenike, te djelomična suspenzija sporazuma o pridruživanju na stvarima povezanim s trgovinom.

Ekstremistički ministri na koje se obično odnose sankcije su ministar unutrašnjih poslova Itmar Ben Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrih (Smotrich). Ilegalni doseljenici na okupiranoj Zapadnoj obali provode nasilje i protjeruju domicilno palestinsko stanovništvo. Pojedine države EU su već uvele sankcije Ben Gviru i Smotrihu.

Najava Fon der Lajen da će EU sankcionirati ključne izraelske dužnosnike i doseljenike izazvala je pljesak u cijeloj dvorani, posebno grupe koja je nosila crveno u znak solidarnosti s Gazom.

No, izazvala je i negodovanje na desnoj strani dvorane gdje sjede zastupnici poput onih iz njemačke krajnje desnice AfD. Odjeknulo je nekoliko povika na njemačkom jeziku, a prisutni i zastupnici u Evropskom parlamentu ušutkali su intervencije.

Treća mjera je uspostavljanje Donorske grupe za Palestinu koja će uključiti određene elemente za rekonstrukciju Gaze.

Treba istaći da su ranije predlagane mjere sankcija Izraelu od Evropske komisije uključujući isključenje iz programa EU Horizone koja se odnosi na naučnu saradnju. Ove mjere su blokirale neke članice predvođene Njemačkom, prenosi Avaz.

Facebook komentari