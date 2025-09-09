“RUSKI DRONOVI NISU ZALUTALI U POLJSKU” – Pogledajte razmjere onoga što se dešava – NAORUŽANJE JE RASPOREĐENO!

Noćas je veliki broj ruskih dronova ušao u poljski vazdušni prostor. Donald Tusk, poljski premijer, potvrdio je da je u toku vojna operacija obaranja dronova, piše Blic.

Poljska vojska saopštila je da su pojedini dronovi oboreni i da je u toku potraga za mestima njihovog pada. Razmjere onoga što se dešava u Poljskoj mogu se vidjeti i na određenim snimcima sa terena, ali i na stranici FlightRadar.

Naime, zbog ruskih dronova poletjeli su poljski, ali i saveznički borbeni avioni. U realnom vremenu mogla se pratiti putanja aviona-tankera za dopunu gorivom, aviona za rano upozoravanje, pa čak i F-35, napisao je odmah na društvenoj mreži hrvatski vojni analitičar Igor Tabak.

– Ruski dronovi nisu slučajno zalutali u Poljsku, ušli su duboko u njezin vazdušni prostor. Sve se to dogodilo tokom najnovijeg ruskog napada na cijelu Ukrajinu – piše Sara Rejnsford, reporterka BBC iz Kijeva, u svojoj analizi najnovijih događaja na poljskom nebu.

Operativna komanda poljske vojske navela je tri regiona koja su trenutno najugroženija: Podlasko, Mazovjecko i Ljublinsko vojvodstvo. Varšava se nalazi u središtu Mazovjecke regije, a sa terena pristižu brojni snimci noćašnjeg incidenta u Poljskoj.

Rusi često krše poljski vazdušni prostor

Ruski dronovi su i ranije prelazili zapadnu ukrajinsku granicu. Jedna ruska raketa je čak pala u šumu, ali nije eksplodirala. Još 2022. godine, dva seljana su poginula blizu granice, navodno nakon što je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila raketu.

Zato poljsko ratno vazduhoplovstvo sada reaguje svaki put kada se prijetnja približi granici. Ali do sada nikada nisu ništa oborili. Zato je ovo potpuno nova vrsta eskalacije sukoba – i za Poljsku i za NATO.

