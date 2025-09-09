Svijet

Baerbock službeno preuzela dužnost predsjednice Generalne skupštine UN-a

Objavljeno prije 1 sat

Bivša njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock službeno je u utorak preuzela dužnost predsjednice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda.
Prisegnula je u Ujedinjenim narodima u New Yorku.

Baerbock (44) je preuzela ulogu od svoga prethodnika, Philémona Yanga, bivšeg premijera Kameruna, na početku 80. zasjedanja Generalne skupštine u New Yorku.

“Veselim se saradnji s vašom nasljednicom, novoizabranom predsjednicom Baerbock, dok nastavljamo tražiti globalna rješenja za globalne probleme”, saopćio je generalni sekretar UN-a, Antonio Guterres.

Baerbock je na tu poziciju izabrana u junu premoćnom većinom, uprkos ruskom protivljenju njenoj kandidaturi.

Političarka Zelene stranke, koja je do maja obnašala dužnost njemačke ministrice vanjskih poslova, tek je peta žena u toj ulozi.

Pozicija je uvelike ceremonijalne naravi i ne bi se trebala miješati s ulogom generalnog sekretara UN-a.

Kao predsjednica, Baerbock će predsjedati sjednicama Generalne skupštine i pomagati u određivanju dnevnog reda i proceduralnih pravila sastanaka.


