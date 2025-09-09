Bijela kuća potvrdila: Znali smo za napad na Dohu

Napad Izraela na Katar, koji je za SAD važan saveznik izvan NATO-a, odmah je otvorio pitanja o nivou američke uključenosti i svjesnosti, posebno s obzirom na oko 10.000 američkih vojnika stacioniranih u toj zemlji.

Očekuje se da će više informacija iz perspektive Bijele kuće dati glasnogovornica Karoline Leavitt u 19:00 po evropskom vremenu,pišu Vijesti

Prvo današnje pojavljivanje predsjednika Trumpa pred kamerama zakazano je za 22:30 po našem vremenu, kada će u Ovalnom uredu potpisati proglas vezan uz zdravstvo. Događaj je otvoren za novinare Bijele kuće, pa se očekuje da će mu moći postaviti pitanja i o izraelskoj operaciji.

Facebook komentari