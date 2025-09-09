Al Jazeera: Nijedan vođa Hamasa nije poginuo u izraelskom napadu

Izraelski zvaničnik krajnje desnice Bezalel Smotrich pohvalio je napad usmjeren na rukovodstvo Hamasa, nazivajući ga “ispravnom odlukom”.

– Teroristi nemaju i neće imati imunitet od duge ruke Izraela bilo gdje u svijetu – rekao je Smotrich u objavi na društvenim mrežama.

U prvom službenom komentaru Sjedinjenih Američkih Država o napadu, američka ambasada u Dohi navodi da je vidjela “izvještaje o raketnim napadima” u glavnom gradu Katara.

– Američka ambasada je izdala naredbu o ostanku osoblja u svojim objektima – saopćila je ambasada na društvenim mrežama.

Također je savjetovala američkim građanima u Kataru da ostanu u skloništu, prenosi

Zamjenica glasnogovornika Bijele kuće Anna Kelly izjavila je za Al Jazeeru da trenutno nema komentara američke administracije o izraelskim napadima u Dohi.

Američki predsjednik će svoj prvi komentar, vjerovatno, dati na svojoj platformi Truth Social. Osim toga, za tri i po sata je najavljen brifing za novinare, kada će glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odgovoriti na mnoga pitanja, piše Al Jazeera.Aljazeera

Izraelski vojni napadi usmjereni na Dohu naglašavaju sve veću izraelsku vojnu kampanju u regiji. Tokom proteklih sedmica, Izrael je bombardirao Gazu u Palestini, dok je redovno izvodio napade u Libanu, Siriji i Jemenu. Također se sumnja da je izraelski dron jučer ciljao i humanitarnu flotilu koja je išla prema Gazi, a usidrena je u Tunisu.

Facebook komentari