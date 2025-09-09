Svijet

Izrael bombardovao glavni grad Katara: Gađali vođe Hamasa

U katarskoj Dohi odjeknulo je nekoliko eksplozija.

Svjedok je rekao da se dim mogao vidjeti iznad četvrti u glavnom katarskom gradu, javljaju svjetske agencije.Prema izraelskim dužnosnicima s kojima je razgovarao Axios, eksplozije u katarskoj prijestolnici Dohi bile su pokušaji atentata na visoke dužnosnike Hamasa.Državljani BiH smješteni u ovoj zemlji za Vijesti.ba kažu da vlada velika panika na ulicama Dohe, da ljudi govore da ima mrtvih i da se trenutno čuju sirene hitne pomoći i policije,pišu Vijesti


