Šagasova bolest širi se SAD, zvaničnici upozoravaju da možda postaje endemska

U izvještaju objavljenom u časopisu CDC-a, autori navode da je bolest već endemska u 21 zemlji američkih kontinenata, a da sve veći broj dokaza dovodi u pitanje dosadašnju klasifikaciju SAD kao zemlje u kojoj bolest nije prisutna, prenosi Si-Bi-Es (CBS) njuz.

“Autohtoni, odnosno lokalni slučajevi bolesti kod ljudi zabeleženi su u osam saveznih država, najviše u Teksasu. Oznaka da Sjedinjene Države nije endemsko područje za Šagasovu bolest doprinosi niskoj svijesti i nedovoljnom prijavljivanju slučajeva”, navodi se u izveštaju.

CDC dodaje i da je prisustvo insekta koji prenosi parazita zabilježeno u ukupno 32 savezne američke države.

Pored Teksasa, slučajevi kod ljudi potvrđeni su i u Kaliforniji, Arizoni, Tenesiju, Luizijani, Misuriju, Misisipiju i Arkanzasu.

Parazit Trypanosoma cruzi prenosi se putem izmeta insekta, koji nakon ujeda ostavlja izlučevine blizu rane.

Ljudi često nesvesno unesu parazita u organizam trljanjem očiju ili češanjem mjesta ujeda, objašnjava CDC.

Bolest se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, a bez liječenja, infekcija može biti opasna po život.

“Bolest može oštetiti nerve koji snabdijevaju vitalne organe, uključujući srce, jednjak i debelo crijevo”, rekao je infektolog Tom Mur za CBS Njuz dodajući da pojedini pacijenti zbog bolesti mogu razviti dugoročne ili hronične srčane i digestivne problem, prenosi Tanjug.

