Šagasova bolest širi se SAD, zvaničnici upozoravaju da možda postaje endemska

Objavljeno prije 38 minuta

Šagasova bolest, “čagas”, potencijalno smrtonosno oboljenje koje izaziva parazit Trypanosoma cruzi, prenesen putem ujeda insekta poznatog kao “bube koje se ljube” (Triatominae), mogla bi postati endemska i u Sjedinjenim Američkim Državama, navodi se u izvještaju američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

 Čagas - Pixabay/Ilustracija

U izvještaju objavljenom u časopisu CDC-a, autori navode da je bolest već endemska u 21 zemlji američkih kontinenata, a da sve veći broj dokaza dovodi u pitanje dosadašnju klasifikaciju SAD kao zemlje u kojoj bolest nije prisutna, prenosi Si-Bi-Es (CBS) njuz.

“Autohtoni, odnosno lokalni slučajevi bolesti kod ljudi zabeleženi su u osam saveznih država, najviše u Teksasu. Oznaka da Sjedinjene Države nije endemsko područje za Šagasovu bolest doprinosi niskoj svijesti i nedovoljnom prijavljivanju slučajeva”, navodi se u izveštaju.

CDC dodaje i da je prisustvo insekta koji prenosi parazita zabilježeno u ukupno 32 savezne američke države.

Pored Teksasa, slučajevi kod ljudi potvrđeni su i u Kaliforniji, Arizoni, Tenesiju, Luizijani, Misuriju, Misisipiju i Arkanzasu.

Parazit Trypanosoma cruzi prenosi se putem izmeta insekta, koji nakon ujeda ostavlja izlučevine blizu rane.

Ljudi često nesvesno unesu parazita u organizam trljanjem očiju ili češanjem mjesta ujeda, objašnjava CDC.

Bolest se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, a bez liječenja, infekcija može biti opasna po život.

“Bolest može oštetiti nerve koji snabdijevaju vitalne organe, uključujući srce, jednjak i debelo crijevo”, rekao je infektolog Tom Mur za CBS Njuz dodajući da pojedini pacijenti zbog bolesti mogu razviti dugoročne ili hronične srčane i digestivne problem, prenosi Tanjug.

