“Prvi put smo osjetili ovako snažan potres!” Ovo je trenutak kada je jak zemljotres pogodio Grčku, ljudi u strahu!

Zemljotres jačine 5,2 Rihtera koji je registrovan 27 minuta posle ponoći na ostrvu Evija lociran je 5 kilometara od Nea Stirasa, a hipocentar se nalazio na dubini od 13,6 kilometara, saopštio je za državnu televiziju ERT profesor geologije i predsjednik Organizacije za antisizmičko planiranje i zaštitu (OASP) Efimios Lekas.

– Do sada je zabilježeno najmanje 15 naknadnih potresa jačine do 2,7 stepeni. Vjerovatno se radi o glavnom zemljotresu, ali treba sačekati dalji razvoj seizmičke aktivnosti – izjavio je danas profesor geologije i predsjednik Organizacije za antisizmičko planiranje i zaštitu (OASP) Efimios Lekas za ERT, prenosi Katimerini.

Preplašeni stanovnici spavali napolju zbog zemljotresa

On je naglasio da „nema apsolutno nikakvog razloga za zabrinutost“, jer se, kako je naveo, radi o području koje ne proizvodi snažnije zemljotrese, na osnovu i istorijskih i instrumentalnih podataka. Prema dosadašnjim informacijama, nema izveštaja o većim materijalnim štetama.

Više stanovnika Nea Stirasa provelo je noć napolju, strahujući od mogućeg jačeg zemljotresa.

– Zemljotres je dugo trajao i veoma nas je uplašio. Prvi put smo osjetili ovako snažan potres u našem kraju – izjavila je jedna meštanka za ERT, piše espreso.

Facebook komentari