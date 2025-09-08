Anesteziolog iz pakla: Namjerno usmrtio 12 osoba na državnoj klinici

U istočnom francuskom gradu Besançonu počelo je suđenje Frédéricu Péchieru (53), anesteziologu optuženom za trovanje 30 pacijenata – djece i odraslih – od kojih je 12 izgubilo život.

Riječ je o slučaju koji je potresao francusku javnost i duboko poljuljao povjerenje u zdravstveni sistem.

Péchier je radio u dvije privatne klinike između 2008. i 2017. godine, u periodu tokom kojeg su brojni pacijenti – iako niskorizični– u nerazjašnjenim okolnostima doživljavali iznenadne srčane zastoje tokom zahvata.

Dvanaest njih nije uspjelo biti reanimirano, piše The Guardian.

Nekada slavljen kao “zvijezda među anesteziolozima”, Péchier je, prema optužnici, namjerno izazivao životno ugrožavajuće situacije kako bi mogao intervenirati, pokazati svoje sposobnosti oživljavanja i pritom narušiti ugled kolega.

Péchier je osumnjičen da je ubrizgavao smrtonosne doze kalijevog hlorida ili anestetika u perfuzione vrećice tokom benignih operacija.

Najmlađa navodna žrtva bio je četverogodišnji dječak Teddy, koji je preživio čak dva srčana zastoja tokom rutinske operacije krajnika 2016. godine.

Najstarija je imala 89 godina.

Suđenje je uslijedilo nakon iscrpne osmogodišnje istrage. Péchier negira sve optužbe i tvrdi da u odbrani ima snažne argumente. “Vrijeme je da se sve karte stave na sto”, izjavio je.

Na pitanje o patnji porodica čiji će članovi tokom procesa svjedočiti o najtežim trenucima svojih života, odgovorio je: “Njihovu bol potpuno razumijem, ali s druge strane, nisam odgovoran za njihovu tugu”.

Iako se suočava s mogućom doživotnom kaznom zatvora, Péchier je do okončanja suđenja na slobodi pod sudskim nadzorom.

Ne obavlja ljekarsku praksu još od 2017. godine, iako mu je prošle godine odobren rad pod uslovom da nije u direktnom kontaktu s pacijentima.

“Ovo čekam već 17 godina”, rekla je Amandine Lehlen, čiji je otac preminuo 2008. godine tokom operacije bubrega. Obdukcija je pokazala da je umro od predoziranja lokalnim anestetikom lidokainom.

Tužilac Étienne Manteaux nazvao je slučaj “presedanom u francuskoj pravosudnoj historiji”, a istraga je otvorena 2017. godine nakon niza alarmantnih slučajeva tokom rutinskih operacija.

Sumnja se da je Péchiermanipulisao infuzijama lijekova – poput paracetamola ili anestetika – s namjerom da izazove izvanredne situacije u operacionim salama kako bi potom lično spašavao pacijente i time učvrstio vlastitu reputaciju,piše Vijesti

Péchier je bio “sveprisutan” u oživljavanjima pacijenata nakon sumnjivih zastoja srca, a njegovi kolege su zaključili da je bio začuđujuće brz u dijagnosticiranju predoziranja anestetikom, dodao je tužilac.

Napominje se da je Péchier bio jedini ljekar prisutan u svim slučajevima u kojima su pronađeni tragovi otrova ili kada je dijagnosticirano predoziranje.

Facebook komentari