“Oslobodite ih ili ćete biti uništeni!” Izrael brutalno zaprijetio Hamasu, Tramp izdao POSLJEDNJE UPOZORENJE!

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac danas je naredio Hamasu da se preda ili će se suočiti sa uništenjem, dok je američki predsjednik Donald Tramp izdao u nedjelju uveče “posljednje upozorenje” palestinskom islamističkom pokretu, pozivajući ga da oslobodi sve taoce, piše espreso.

„To je posljednje upozorenje ubicama i silovateljima Hamasa u Gazi i u luksuznim hotelima u inostranstvu. Oslobodite taoce i položite oružje, ili će Gaza biti uništena, a i vi ćete biti uništeni“, napisao je Kac na platformi Iks.

Izraelski ministar je dodao da će danas „razorni uragan pogoditi nebo iznad grada Gaze, a krovovi terorističkih kula će se tresti“.

Prema njegovim riječima, izraelska vojska nastavlja svoje operacije po planu i sprema se da proširi svoje manevre kako bi osvojila Gazu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je u nedjelju proširenje vojnih operacija u i oko grada Gaze. Netanjahu je rekao da je oko 100.000 stanovnika već napustilo Gazu, najveći grad na palestinskoj teritoriji.

Prema nedavnim procijenama UN, gotovo milion ljudi i dalje živi u gradu i njegovoj okolini.

Ni vojska ni vlada Netanjahua nisu zvanično objavile početak velike ofanzive protiv grada Gaze, odobrene u avgustu.

Međutim, vojska je intenzivirala bombardovanja i kopnene operacije u gradu i okolini posljednjih nedjelja.

Tramp je u nedjelju naveo da je uputio „posljednje upozorenje“ palestinskom pokretu Hamas da oslobodi izraelske taoce iz Pojasa Gaze, navodeći da je upozorio na posljedice ukoliko taj pokret to odbije.

