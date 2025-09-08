Australka osuđena na doživotni zatvor jer je muževu porodicu otrovala smrtonosnim gljivama

Sudija Vrhovnog suda Viktorije ocijenio je da je riječ o jednom od najtežih zločina u zemlji i naglasio da Patterson nije pokazala ni najmanje kajanje. Osuđena je na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Patterson (50) je proglašena krivom za ubistvo svekra Donalda Pattersona, svekrve Gail Patterson i njene sestre Heather Wilkinson. Također je proglašena krivom za pokušaj ubistva Heatherinog supruga Iana Wilkinsona, koji je preživio ručak nakon što je proveo sedmice u bolnici.

Oni su 2023. godine u njenoj kući u Leongathi, jugoistočno od Melbournea, pojeli govedinu Wellington pripremljenu s otrovnim gljivama.

Sudija Christopher Beale je tokom izricanja presude kazao da su zločini bili pažljivo isplanirani i da su uništili više porodica.

“Ne samo da ste skratili tri života i nanijeli trajnu štetu Ian Wilkinsonu, već ste nanijeli neizrecivu patnju i vlastitoj djeci”, kazao je.

Sudija je naveo da će vjerovatno i u budućnosti ostati u samici te da će imati pravo da traži uslovno puštanje tek kada bude imala 82 godine.

Patterson i dalje insistira da je nevina i da je trovanje bilo slučajno.

Tragedija se dogodila 29. jula 2023. godine, kada je Patterson u svom domu priredila ručak za četiri gosta: bivše svekra i svekrvu Dona i Gail Patterson (oboje 70), Gailinu sestru Heather Wilkinson (66) i njenog muža Iana Wilkinsona, lokalnog pastora. Erin je tog dana servirala goveđi Wellington – jelo od bifteka sa paštetom od gljiva, u lisnatom tijestu.

Nekoliko dana kasnije, troje gostiju je preminulo od posljedica trovanja, dok se Ian jedva izvukao nakon dugotrajnog bolničkog liječenja. Erin Patterson, koja je navodno jela isti obrok, nije imala ozbiljnijih simptoma, što je odmah izazvalo sumnju kod istražitelja, prenosi Klix.

Facebook komentari