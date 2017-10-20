Šokantno ubistvo mlade Ukrajinke izazvalo burne reakcije u Americi

U napadu je život izgubila mlada Ukrajinka koja je pobjegla od rata u svojoj zemlji.

Irina Zarutska pobjegla je iz Kijeva i nastanila se u Šarlotu, gdje je 22. avgusta napadnuta na vozu. Snimke nadzornih kamera gradskog prijevoza prikazuju trenutak kada ulazi u voz, u uniformi picerije u kojoj je radila i sjeda ispred osumnjičenog – 34-godišnjeg Dekarlosa Brauna Džuniora.

Braun, beskućnik s dugom istorijom psihičkih problema, hapšenja i presuda, na snimku djeluje uznemireno i nervozno. Pet minuta nakon što je voz krenuo, vadi sklopivi nožić, ustaje i tri puta ubada Zarutsku u vrat. Ona se srušila na sjedalo i preminula na licu mjesta, prenosi Avaz.

Dalje snimke prikazuju napadača kako luta po vagonu, svlači krvavu majicu s kapuljačom i napušta voz. Nož je pronađen nedaleko od perona.

Zataškivanje slučaja

Brojni desni komentatori u Americi optužili su nacionalne medije da namjerno prešućuju slučaj.

“Da je Irina bila crnkinja, a njen ubica bijelac, mediji bi danonoćno orgijali s naslovnicama”, napisao je konzervativni podcaster Beni Džonson, blizak predsjedniku SAD Donaldu Trampu.

Lokalni mediji su o slučaju izvještavali detaljno, ali su korisnici platforme X isticali kako New York Times, Washington Post, BBC i drugi veliki mediji nisu objavili ni riječ. Među onima koji su podijelili te tvrdnje bio je i Ilon Mask.

Neki su slučaj uporedili s ubistvom Džordža Flojda, crnca kojeg je policajac ubio u Mineapolisu, a što je pokrenulo proteste pokreta Black Lives Matter.

“Džordž Flojd dobio je zlatni kovčeg, a potom je uslijedila i međunarodna histerija. Irina Zarutska biće zaboravljena za nekoliko dana”, objavio je konzervativni YouTuber Kangmin Li.

Osjetljive teme

Komentari sugerišu da bi smrt Zarutske mogla postati nova tačka prijepora u američkim “kulturnim ratovima”, gdje su kriminal i rasna pitanja među najosjetljivijim temama.

Gradonačelnica Šarlota Vi Lajles, demokratkinja, izjavila je da snimke napada nisu dijeljene u širem opsegu iz poštovanja prema porodici žrtve.

“Video potresnog napada u kojem je oduzet život Irini Zarutskoj sada je javan. Zahvaljujem svima koji su odlučili da ga ne dijele, iz poštovanja prema njenoj porodici – rekla je Lajls.

Braun je optužen za ubistvo prvog stepena. Prethodno je odslužio pet godina zatvora zbog razbojništva s oružjem, a u evidenciji ima hapšenja i presude koje sežu do 2011. godine – od krađa i prijetnji do oružanih pljački. Ove godine je optužen i za zloupotrebu hitnog broja 911. Naime, tvrdio je da svojevrsni “materijal” skriven u njegovu tijelu kontroliše kada da govori, hoda ili jede, što upućuje na ozbiljne psihičke poremećaje.

Pokrenuta kampanja

Prijatelji Zarutske pokrenuli su kampanju na platformi GoFundMe koja je do sada prikupila gotovo 46.000 dolara za njenu porodicu.

“Ira je nedavno stigla u SAD, tražeći sigurnost i novi početak. Nažalost, njen je život prerano ugašen”, stoji na stranici.

I picerija Zepeddie’s, gdje je radila, oprostila se od nje emotivnom objavom.

“Izgubili smo ne samo izuzetnu zaposlenicu, nego i pravu prijateljicu. Draga Irina otišla je prerano, naša su srca teška od tuge”, napisali su.

Megan Mobs, kćerka specijalnog američkog izaslanika za Ukrajinu i Rusiju Kita Keloga, takođe je izrazila saučešće.

“Žene u Ukrajini trpe nezamisliva silovanja i nasilja, a mnoge su pobjegle u SAD tražeći sigurnost. Njeno ubistvo naš je neuspjeh. Nijedna žena ne bi smjela doživjeti takvo nasilje na američkom tlu”, kazala je, prenose Nezavisne.

🇺🇸🇺🇦 | Iryna Zarutska, de 23 años, refugiada ucraniana que huyó a EEUU para escapar de la guerra en Ucrania, fue ap#ñalada fatalmente en Charlotte, Carolina del Norte. El hom1cida tiene antecedentes de actividad delictiva, fue arrestado y acusado de as3sinato en primer grado. pic.twitter.com/y1Uz87fQw4 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 6, 2025

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari