Zelenski i Makron koordiniraju odgovor nakon ruskih napada

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da su on i francuski predsjednik Emanuel Makron razgovarali o koracima za koordinaciju zajedničkog odgovora i jačanje ukrajinske odbrane nakon što je Rusija pokrenula talas noćnih napada dronovima i raketama u kojima su ubijene četiri osobe, a ranjeno više od 44.

– Danas sam razgovarao s Emanuelom i razgovarali smo o sinoćnjem nemilosrdnom ruskom vazdušnom napadu – rekao je Zelenski u saopštenju, dodajući da su koordinirali diplomatske napore s međunarodnim partnerima kako bi osigurali “odgovarajući odgovor”.

Napomenuo je da ukrajinske hitne službe i dalje rade na mjestima pogođenim u napadima, koji su oštetili stambena područja i vladine zgrade.

Makron je osudio ruske akcije, rekavši da je Moskva ponovo ciljala civilna područja i sjedište ukrajinske vlade.

– Rusija se, u međuvremenu, sve dublje zaključava u logiku rata i terora – rekao je on u saopćenju obećavajući kontinuiranu francusku podršku.

– Uz Ukrajinu, nastavit ćemo činiti sve kako bismo osigurali da prevlada pravedan i trajan mir – dodao je Makron.

Zelenski je rekao kako “zajedno s Francuskom pripremamo nove mjere za jačanje naše odbrane”.

Prema podacima komande ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je tokom noći lansirala rekordnih 818 dronova i raketa, čime je premašen prethodni rekord od 728 iz jula.

