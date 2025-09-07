Dva jaka zemljotresa pogodila Tursku: Sve se ljuljalo

Zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je u nedjelju, 7. septembra 2025. godine u 11:35 sati na području zapadne Turske, u mjestu Bigadic.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa lociran je na koordinatama širine 39.1635 i dužine 28.1115, dok je hipocentar smješten na dubini od oko 11 kilometara, navodi Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti niti o povrijeđenima, a nadležne službe su na terenu i prate situaciju.

Turski mediji izvještavaju da su zapravo zabilježena dva odvojena zemljotresa u kratkom vremenskom razmaku, i to na području okruga Sındırgı u pokrajini Balıkesir. Prvi potres, prema turskom AFAD-u (Predsjedništvo za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama), imao je jačinu od 4,9 stepeni i dogodio se na dubini od 7,72 kilometra.

Drugi potres, jačine 4,1 stepen, zabilježen je nekoliko minuta kasnije na dubini od 9,9 kilometara. Potresi su izazvali paniku među građanima i osjetili su se u brojnim okolnim provincijama.

Prema podacima Opservatorija Kandilli, jačina zemljotresa iznosila je 5,1 stepen, što se djelimično razlikuje od procjena drugih seizmoloških instituta.

Ministar unutrašnjih poslova Turske, Ali Jerlikaya, oglasio se na društvenim mrežama nakon potresa:

“Zemljotres jačine 4,9 stepeni pogodio je Balıkesir, područje Sındırgı. Potres se osjetio i u okolnim provincijama. AFAD i sve naše nadležne institucije odmah su počele s provjerama na terenu. Uputio sam najbolje želje našim građanima pogođenim ovim zemljotresom.”

