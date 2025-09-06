Globalna flotila krenula prema Gazi bez sigurnosnih garancija Londona

Aktivisti učesnici Globalne flotile Sumud ponovo su uputili apel za međunarodnu zaštitu nakon što je vlada Velike Britanije u subotu odbila pružiti sigurnosne garancije.

Flotila, koja je isplovila prema blokiranoj Gazi s ciljem dostave humanitarne pomoći, okuplja desetine aktivista iz 44 zemlje, uključujući i delegaciju iz Velike Britanije.

Volonteri su ranije pozvali britansku vladu da ih podrži i zaštiti u slučaju presretanja od strane izraelskih snaga, što se dogodilo i tokom posljednje dvije flotile, izvijestio je škotski dnevnik The National.

Premijer Kir Starmer izjavio je u srijedu da vlada neće pružiti zaštitu britanskim državljanima na brodu.

Organizatori flotile u novom obraćanju pozvali su vlade, Ujedinjene nacije i međunarodne posmatrače da “čvrsto stanu uz njih i garantuju siguran prolaz”.

– Globalna flotila Sumud ujedinjena je u svojoj humanitarnoj misiji da dostavi prijeko potrebnu hranu, vodu i medicinske zalihe palestinskom narodu koji preživljava katastrofalan genocid, glad i zdravstvenu krizu uzrokovanu nezakonitom izraelskom opsadom Gaze – poručio je glasnogovornik flotile.

Poseban apel, koji je potpisalo više od 140 izabranih predstavnika iz različitih zemalja, ali nijedan iz Velike Britanije, poziva na uspostavu humanitarnog koridora i zaštitu učesnika.

Apel dolazi u trenutku kada je izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir zaprijetio da će volontere flotile označiti kao “teroriste” i zaplijeniti njihova plovila, prema navodima medija.

Facebook komentari