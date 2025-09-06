Modni gigant prinuđen na veliku reorganizaciju: Veliki broj poslovnica se zatvara

Švedski modni gigant H&M prinuđen je na veliku reorganizaciju, što uključuje zatvaranje oko 60 prodavnica svog brenda Monki širom svijeta.

Kao dio strategije, Monki prodavnice biće djelimično pripojene lancu Weekday, koji je takođe u vlasništvu H&M-a. Monki će nastaviti da posluje samo kroz online prodaju i nekoliko radnji unutar Weekday-a.

Rast e-trgovina

Ova odluka je rezultat pritiska sve većeg rasta e-trgovine, koja omogućava brže ažuriranje kataloga i često povoljnije cijene. Potrošači s ograničenim budžetom često biraju jeftinije opcije, čak i na štetu kvaliteta i etičkih standarda, što primorava velike brendove da preispitaju svoje poslovne strategije.

Većina od 60 Monki prodavnica, koje se nalaze u 15 zemalja, uključujući Francusku, Njemačku i Veliku Britaniju, biće zatvorena. Weekday se krajem 2024. godine spojio sa brendom Cheap Monday, što je također dio šire racionalizacije.

H&M već duže vrijeme restrukturira svoj portfolio, koji obuhvata brendove poput Cos, & Other Stories i H&M Home, kako bi bolje odgovorio na zahtjeve kupaca. Cilj je ponuditi mlađoj publici širi izbor, dok se zatvaraju prodavnice koje se smatraju suvišnim. Blagi pad prodaje, čak i na domaćem tržištu u Švedskoj, utjecao je na ove poteze.

Pad počeo prije nekoliko godina

Iako se Monki i Weekday fizički ne nalaze u Italiji, H&M je i na tom tržištu prošao kroz velike promjene. Kompanija je, pogođena pandemijom i posljedicama rata u Ukrajini, zatvorila više radnji u Italiji, a istovremeno otvarala nove na strateški boljim lokacijama.

Ipak, glavni razlog je rastuća moć e-trgovine, zbog koje H&M nije uspio da nadoknadi zaostatak, a pad je počeo još 2017. godine.

Tokom 2025. godine, H&M je zatvorio brojne prodavnice u Italiji, a odluke su dio ranije najavljenog plana zatvaranja 160 prodavnica, uz istovremeno otvaranje stotinak novih.

Ovaj trend prate i drugi veliki modni brendovi, poput Zare i Gapa, koji smanjuju fizičko prisustvo u korist onlajn prodaje. Rastući troškovi i smanjena kupovna moć dodatno podstiču ovaj trend, a sve to utiče i na otpuštanja zaposlenih.

