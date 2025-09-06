Počela masovna proizvodnja turskog borbenog tenka Altay: Evo kako izgleda

Novi borbeni tenk Turske pod nazivom “Altay” ušao je masovnu proizvodnju u fabrici turskog proizvođača automobila BMC u Ankari.

Opremljen modernim tehnologijama, “Altay” pokreće BATU motor, koji je razvio BMC Power.

BMC-ova proizvodna fabrika u Ankari koristi industrijske robote i proizvodne tehnologije sljedeće generacije za izradu tenka, od proizvodnje trupa do finalne montažne linije.

Čelnik BMC-a Fuat Tosjali (Tosyali) rekao je za Anadoliju da su sretni zbog ostvarenja “stoljetnog sna” Turske.

Tosjali je rekao da se domaći vojni motori razvijaju u BMC Poweru od prošle godine, sa snagom od 400 do 1.500 konjskih snaga.

– Naša fabrika je sada započela masovnu proizvodnju, nakon što je tek prošle godine postavila temelje. Očekujemo da će zadovoljiti potrebe turskih oružanih snaga i savezničkih zemalja u odbrambenoj industriji – rekao je.

Određeni testovi

– Energetska grupa treba preći 10.000 kilometara, a također mora proći određene testove performansi. Do sada nisu uočeni nikakvi zastoji u programu naše energetske grupe, a sve komponente, uključujući zračne i odbrambene sisteme, testiraju se zajedno s tenkom – rekao je.

– U ovoj fabrici ćemo proizvoditi i ‘Altay’ i naše oklopno borbeno vozilo sljedeće generacije ‘Altug’, s pogonom osam puta osam – dodao je.

Predsjednik Turske agencije za odbrambenu industriju (SSB) Haluk Gorgun rekao je da je agencija pružila ogromnu podršku ovom uspjehu, dodavši da je i sam turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) bio uključen u proces, prateći razvoj investicija.

Svakodnevni susreti

– Sastajemo se gotovo svaki dan zbog ovog projekta, ono što nam je najvažnije je da je ova fabrika sada započela masovnu proizvodnju – rekao je.

– Tenkovi koje smo prošle godine obezbijedili na testiranje pokazali su sve svoje mogućnosti i uspješno prošli testove, a sada kada je i naša fabrika završena, ovdje ćemo proizvoditi naše tenkove i isporučivati ​​ih našim snagama – dodao je.

