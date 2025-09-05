PUTIN ZAPRIJETIO KAO NIKAD DO SAD, OBRATIO SE ZAPADNIM SILAMA: Pale teške riječi, NIJE DOBRO!

Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je danas da će bilo koja zapadna snaga u Ukrajini biti “legitimna meta” za rusku vojsku, piše Espreso.

On je to rekao dan nakon sastanka evropskih saveznika Kijeva posvećenog bezbednosnim garancijama.

„Ako bilo koje snage kroče tamo, posebno sada kada su borbe u toku, pretpostavićemo da su one legitimne mete“ za rusku vojsku, rekao je Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku.

„I ako se donesu odluke koje vode ka miru, trajnom miru, jednostavno ne vidim svrhu njihovom prisustvu“ na ukrajinskoj teritoriji, dodao je Putin.

On je rekao da „niko ne treba da sumnja da će Rusija u potpunosti poštovati“ buduće bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Na samitu Koalicije voljnih, koju su predvodili francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, 26 zemalja, uglavnom evropskih, juče se „formalno obavezalo“ da će „rasporediti trupe u Ukrajini kao snage podrške ili da će biti prisutne na kopnu, na moru ili u vazduhu“, rekao je Makron.

