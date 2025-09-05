Svijet

Bidenu uklonjen rak kože

Objavljeno prije 39 minuta

Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden nedavno je podvrgnut hirurškoj intervenciji uklanjanja raka kože sa čela, potvrdio je njegov portparol za list “Hil” (The Hill)

Kako je saopšteno, Bajden je bio podrgnut Mohs hirurškoj tehnici u kojoj se slojevi kože postepeno uklanjaju i pregledaju pod mikroskopom sve dok se tragovi kancerogenih ćelija više uopšte ne vide.

U danima nakon operacije, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji prikazuje Bajdena sa vidljivim ožiljkom na čelu dok izlazi iz crkve u Delaveru, prenosi Tanjug.

Bajden je i ranije imao nemelanomske oblike raka kože, koje je uklanjao prije predsjedničkog mandata.

Tokom ljekarskog pregleda 2023. godine, dok je još bio na funkciji, uklonjen mu je i kancerogeni čvor sa grudnog koša.

U maju 2025. godine, Bajden je objavio da mu je dijagnostikovan agresivan rak prostate, koji se proširio na kosti. Od tada se rijetko pojavljuje u javnosti.

Bajden ima 82 godine, a njegovo zdravstveno stanje je već duže vrijeme predmet političkih spekulacija.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i drugi republikanci više puta su tvrdili da Bajden nije sposoban da sam donosi odluke, što je njegov tim oštro demantovao, prenose Nezavisne.


