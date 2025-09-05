Bidenu uklonjen rak kože

Kako je saopšteno, Bajden je bio podrgnut Mohs hirurškoj tehnici u kojoj se slojevi kože postepeno uklanjaju i pregledaju pod mikroskopom sve dok se tragovi kancerogenih ćelija više uopšte ne vide.

U danima nakon operacije, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji prikazuje Bajdena sa vidljivim ožiljkom na čelu dok izlazi iz crkve u Delaveru, prenosi Tanjug.

Bajden je i ranije imao nemelanomske oblike raka kože, koje je uklanjao prije predsjedničkog mandata.

Tokom ljekarskog pregleda 2023. godine, dok je još bio na funkciji, uklonjen mu je i kancerogeni čvor sa grudnog koša.

U maju 2025. godine, Bajden je objavio da mu je dijagnostikovan agresivan rak prostate, koji se proširio na kosti. Od tada se rijetko pojavljuje u javnosti.

Bajden ima 82 godine, a njegovo zdravstveno stanje je već duže vrijeme predmet političkih spekulacija.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i drugi republikanci više puta su tvrdili da Bajden nije sposoban da sam donosi odluke, što je njegov tim oštro demantovao, prenose Nezavisne.

Facebook komentari