Čović razgovarao s Konakovićem: Funkcioniranje institucija i snažan EU put ostaju imperativ djelovanja

Objavljeno prije 1 sat

Konstruktivan razgovor s predsjednikom NiP-a Elmedinom Konakovićem u Mostaru o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH te prioritetima rada, poručio je Čović

Predsjednik HDZ-a BiH nastavio je razgovore s koalicionim partnerima.

Nakon jučerašnjeg razgovora s liderom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem, danas se sastao s prvim čovjekom NiP-a Elmedinom Konakovićem.

Sastanak je održan u Mostaru, a nakon njega se Čović oglasio na društvenim mrežama i otkrio šta su bile teme razgovora.

– Konstruktivan razgovor s predsjednikom Naroda i pravde Elmedinom Konakovićem u Mostaru o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini te prioritetima rada. Unutrašnja stabilnost BiH, funkcioniranje institucija i vlasti te snažan EU put ostaju imperativ našega djelovanja – kazao je Čović.


