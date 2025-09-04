“NEŠTO ĆE SE DESITI, ALI PUTIN I ZELENSKI NISU JOŠ SPREMNI” – Trump misterioznom porukom digao svijet na noge!

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će se uskoro “nešto dogoditi” u Ukrajini, ali da ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još uvijek nisu spremni za to.

On je rekao da je ”realističan i optimističan” povodom postizanja mira u Ukrajini, dodavši da pažljivo prati akcije koje preduzimaju Putin i Zelenski.

“Pratio sam to, vidio sam to i razgovarao sam o tome sa predsednikom Putinom i predsjednikom Zelenskim. Nešto će se desiti, ali oni još nisu spremni. Ali nešto će se desiti. Mi ćemo to uraditi”, rekao je on u telefonskom intervjuu za CBS.

Govoreći o nedavnom napadu Rusije na Ukrajinu, u kojem je ubijeno 15 ljudi, Tramp je rekao da je nezadovoljan situacijom, ali da će nastaviti da se zalaže za mirovni sporazum.

Tramp je istakao da misli da će se sve srediti, ali da se ispostavilo da pregovori sa Rusijom nisu jednostavni.

“Iskreno, mislio sam da bi onaj sa Rusijom bio lakši od onih koje sam zaustavio, ali čini se da je to nešto što je malo teže”, ocijenio je Tramp.

Predsjednik SAD je rekao je da je njegov pristup mnogim diplomatskim pregovorima, bilo da su sa Rusijom i Ukrajinom ili sa drugim zaraćenim nacijama, da okupi ključne lidere u jednoj prostoriji i da SAD posreduju u postizanju sporazuma u ​​realnom vremenu, često uz njegovo vođstvo, a da pritom ne otpisuje nijednu mogućnost.

Taj pristup, kako je rekao, zahtjeva strpljenje, čak i kada se traži brzo rješenje, ali on veruje da se isplatio u drugim mirovnim sporazumima ove godine.

“Imali smo neke veoma dobre dane, srećom, i kada ih okupim u prostoriji, ili ih barem natjeram da razgovaraju, čini se da funkcionišu. Spasili smo milione života”, rekao je Tramp.

On je dodao da je gledao vojnu paradu u Pekingu, kojoj su prisustvovali Putin, sjevernokorejski lider Kim Džong Un i kineski predsednik Si Đinping.

“Razumijem razlog zašto su to radili i nadali su se da posmatram, a ja sam posmatrao. Moj odnos sa svima njima je veoma dobar. Saznat ćemo koliko je dobar tokom naredne nedejlje ili dvije”, dodao je Tramp.

