Kineska vojska napravila veliku vojnu paradu: Prisustvovali brojni zvaničnici, među njima Vučić

U Pekingu se na Trgu Tiananmen okupilo više od 50.000 ljudi kako bi prisustvovali velikoj vojnoj paradi povodom 80 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu. Centralna figura bio je Si Đinping, koji je prikazao impresivnu vojnu moć Kine, ali i poslao političke poruke.

Parada je imala i snažan simbolički karakter – Si je stajao rame uz rame s Vladimirom Putinom i Kim Jong Unom, što je predstavljeno kao jasan znak zajedništva protiv SAD i njihovih saveznika. Si je u govoru naglasio da je Kina „velika nacija koju nikada ne zastrašuju nasilnici“, poručivši da je njen uspon nezaustavljiv i da se svijet nalazi pred izborom između rata i mira.

Američki predsjednik Donald Tramp odgovorio je sarkastično putem Truth Sociala, uputivši „pozdrave Putinu i Kimu dok kuju zavjeru protiv SAD“.



Na paradi su predstavljena najnovija kineska oružja – od interkontinentalnih raketa Dongfeng-5, preko stealth dronova s vještačkom inteligencijom, do podvodnih dronova, robota za izviđanje i laserskih sistema. Analitičari smatraju da je događaj bio i svojevrsna prezentacija kineskog naoružanja potencijalnim kupcima.

Si je nakon parade organizovao svečani banket za 26 svjetskih čelnika. Među gostima su bili Putin, Kim, lider mijanmarske hunte Min Aung Hlaing, pakistanski komandant vojske i premijer Šehbaz Šarif, dok je većina zapadnih lidera odbila doći. Od evropskih političara, prisustvovali su samo Robert Fico i Aleksandar Vučić.

