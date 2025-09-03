Poznati maloprodajni lanac zatvorio sve prodavnice u znak solidarnosti s Palestinom

U saopštenju, maloprodajni lanac Lush je naveo da je jedno od rijetkih što trenutno može poslati u Gazu “ljubav i snažna poruka da stoje u solidarnosti”.

“To će se izraziti kroz obustavu uobičajenog poslovanja zatvaranjem naših prodavnica, web-stranice i fabrika u Ujedinjenom Kraljevstvu na jedan dan, u srijedu 3. septembra 2025. godine, dok će izlozi naših radnji prikazivati poruku STOP GLADOVANJU GAZE – ZATVORENI SMO U SOLIDARNOSTI”, navodi se u izjavi.

Kozmetički brend je istakao da se nada da će vlada Ujedinjenog Kraljevstva čuti poruku koju šalje zatvaranjem, te da je potrebno više akcije vlade kako bi se odmah zaustavila smrt i razaranje, uključujući i kraj prodaje oružja iz Ujedinjenog Kraljevstva.

“Dok Lush gubi dnevnu zaradu, to također znači da vlada Ujedinjenog Kraljevstva gubi dnevni porezni prihod od Lusha i naših kupaca”, dodaje se u izjavi.

Na svojoj web-stranici, Lush, koji je osnovan u Ujedinjenom Kraljevstvu, a posluje u više od 50 zemalja, podijelio je poruku “Stop gladovanju Gaze, zatvoreni smo u solidarnosti”.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu vojnu ofanzivu na Pojas Gaze, ubivši više od 63.600 Palestinaca. Vojna kampanja devastirala je enklavu koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi, prenosi Klix.

