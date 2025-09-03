Trump otkrio nevjerovatne informacije: Izrael je imao potpunu kontrolu na američkim Kongresom

U intervjuu za desničarski medij Daily Caller, Trumpa su pitali o njegovim stavovima o smanjenju republikanske podrške Izraelu. Rekao je da Izrael ima najjači lobi u Kongresu koji je ikada vidio te da je iznenađen kako mu je moć oslabljena.

“Izrael je imao najjači lobi u Kongresu od bilo čega ili tijela, ili bilo koje kompanija, korporacije ili države koji sam ikada vidio. Danas nema tako jak lobi. Nevjerovatno je. Imali su potpunu kontrolu nad Kongresom, a sada je nemaju, znate, malo sam iznenađen što to vidim”, rekao je Trump.

Trumpova administracija otvoreno je podržavala Izrael i učinila je malo ili ništa da spriječi njegov kontinuirani genocid u Gazi.

Međutim, sve veći broj republikanaca, uključujući Trumpove pristaše, postao je kritičan prema bezuvjetnoj američkoj podršci izraelskom napadu na enklavu.

Krajnje desničarski političari poput Marjorie Taylor-Green i komentatori poput Tuckera Carlsona tvrdili su da je neuspjeh u privlačenju američke potrošnje na Izrael potkopao Trumpovu dugo hvaljenu politiku “Amerika na prvom mjestu”.

Nova anketa koju je prošle sedmice objavio Univerzitet Quinnipiac pokazala je da velika većina Amerikanaca ne odobrava slanje američke vojne pomoći Izraelu.

Ankete na univerzitetu otkrile su da se 60 posto Amerikanaca protivi slanju oružja Izraelu, dok samo 32 posto podržava dodatnu pomoć.

Velika većina demokrata – 75 posto – protivi se slanju vojne pomoći Izraelu. Isto tako, 66 posto nezavisnih je protiv toga. Među republikancima podrška je veća, s 56 posto za i 36 posto protiv. Međutim, druge ankete pokazale su da se mlađi republikanci udaljavaju od Izraela.

Značajno je da se smanjenje podrške Izraelu unutar SAD-a poklopilo s povećanom podrškom Palestincima. Na pitanje gdje leže njihove simpatije, 37 posto američkih birača reklo je Palestincima, dok je 36 posto reklo Izraelcima, a 27 posto reklo je da nemaju mišljenje, prenosi Klix.

