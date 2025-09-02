Broj žrtava porastao na 900: Crni bilans razornog zemljotresa u Afganistanu, spasilačke ekipe pretražuju područje

Broj žrtava snažnog zemljotresa na istoku Afganistana porastao je na 900, a 3.000 ljudi je povrijeđeno, saopštile su danas lokalne vlasti, dok spasilačke ekipe pretražuju pogođeno područje u potrazi za preživjelima.

“Povrijeđeni se transportuju, tako da se ove brojke mogu značajno promijeniti”, rekao je portparol Nacionalne direkcije za upravljanje katastrofama Jusuf Hamad, prenosi AP.

On je dodao da je zemljotres izazvao klizišta u nekim oblastima, blokirajući puteve, ali su da je većina ponovo otvorena, i da se radi na raščišćavanju i drugih kako bi se pristupilo teško dostupnim područjima.

Zemljotres jačine 6,0 stepeni Rihterove skale pogodio je u nedjelju uveče planinski region Afganistana, a epicentar potresa bio je nedaleko od grada Džalalabada blizu granice sa Pakistanom na dubini od 10 kilometara.

Zvaničnici su saopštili da su kuće sravnjene sa zemljom u područjima blizu granice Afganistana sa Pakistanom, piše Tanjug.

