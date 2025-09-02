Ovo su planovi za novi svjetski poredak! Moćnici na čelu sa Sijem i Putinom imaju samo jedan cilj, ovo su detalji!

Iran, Kina i Rusija su potpisali zajedničko pismo Ujedinjenim nacijama, nazivajući evropski pokušaj da se Iranu uvedu “brze” sankcije pravno neosnovanim i politički destruktivnim…

Kineski predsjednik Si Đinping iznio je planove za novi svjetski poredak kako bi osporio dominaciju Zapada predvođenog Sjedinjenim Državama, piše espreso.

Na samitu kome su prisustvovali moćni lideri Rusije i Indije, Si je oštro kritikovao “nasilničko ponašanje” i “mentalitet Hladnog rata” drugih zemalja, što je izgledalo kao direktan napad na Donalda Trampa, predsjednika SAD i njegov trgovinski rat protiv Pekinga i njegovih saveznika.

Si Đinping je pozvao na proširenje uloge Šangajske organizacije za saradnju (SCO), ističući njen “mega-tržišni potencijal”, na godišnjem okupljanju više od 20 lidera u Tjenđinu, na severu Kine, prenio je The Telegraph.

“Globalno upravljanje je stiglo na novu raskrsnicu”, rekao je Si Đinping pred liderima među kojima su bili ruski predsednik Vladimir Putin, indijski premijer Narendra Modi i iranski predsednik Masud Pezeškijan.

“Sjenke mentaliteta Hladnog rata i nasilništva se ne razilaze, a pojavljuju se novi izazovi koji se povećavaju, a ne smanjuju”, rekao je Si na samitu.

Kina i SAD uvele su jedna drugoj tarife veće od 100 procenata prije nego što su privremeno pristale da ih smanje tokom trgovinskih pregovora.

Tramp je zaprijetio Putinu pogubnim tarifama ako se ne postigne mirovni sporazum o Ukrajini, a Indiji je uveo carinu od 50 procenat, jednu od najvećih u svijetu, zbog kupovine ruskih sirovih naftnih derivata po sniženoj cijeni.

“Moramo nastaviti da zauzimamo jasan stav protiv hegemonizma i politike sile i da praktikujemo istinski multilateralizam”, poručio je si Đinping.

Putin i Modi su se držali za ruke dok su hodali jedan pored drugog da pozdrave Sija, nakon čega su njih trojica stali u grupu i nasmijano pozirali fotografima.

“Sve zemlje, bez obzira na veličinu, snagu ili bogatstvo, treba ravnopravno da učestvuju u globalnom upravljanju, da odlučuju i imaju koristi od njega”, rekao je kineski predsednik prije nego što je izložio svoju viziju alternativnog svjetskog poretka koji daje prioritet “globalnom Jugu”.

Naglašavajući svoju nameru da maksimalno poveća kineski uticaj u siromašnijim zemljama, Si Đinping je najavio planove za razvojnu banku kojom bi upravljala Šangajska organizacija za saradnju (SCO), platformu za saradnju u zelenim i energetskim industrijama, kao i kredite u iznosu od 1,4 milijarde dolara u naredne tri godine članicama SCO.

Si je takođe rekao da otvara put za deset članica SCO da koriste kineski satelitski sistem BeiDou, alternativu američkom GPS. Njegove izjave brzo je pozdravio Putin, izolovan na Zapadu, ali u savezništvu sa Sijem koje se opisuje kao “prijateljstvo bez ograničenja”.

Putin je rekao da Sijeva vizija postavlja temelje za “novi sistem stabilnosti i bezbjednosti u Evroaziji”.

“Ovaj bezbjednosni sistem, za razliku od evro-centričnih i evro-atlantskih modela, istinski bi uzeo u obzir interese širokog spektra zemalja, bio bi zaista uravnotežen i ne bi dozvolio da jedna zemlja osigura sopstvenu bezbjednost na račun drugih”, rekao je on.

Zapadne sankcije Rusiji od ilegalne invazije na Ukrajinu 2022. godine učinile su Putina zavisnim od Kine i Indije kada je reč o prodaji ruske sirove nafte. Zapad optužuje Kinu i Indiju da finansiraju Putinovu ratnu mašineriju u Ukrajini kupovinom te nafte.

Putin želi mehanizme za trgovinsko poravnanje koji zaobilaze američki dolar i evro, nakon što su zapadne sankcije na platne sisteme i kineske banke pogodile rusku trgovinu, i pozvao je SCO da izdaje zajedničke obveznice.

“Sve ovo će povećati efikasnost naših ekonomskih razmena i zaštititi ih od fluktuacija u spoljnjem okruženju”, rekao je Putin u govoru u kojem je optužio Zapad za rat u Ukrajini.

“Ova kriza nije izazvana ruskim napadom na Ukrajinu, već je rezultat državnog udara u Ukrajini koji je podržao i isprovocirao Zapad”, dodao je on.

“Drugi razlog krize su stalni pokušaji Zapada da uvuče Ukrajinu u NATO”, dodao je Putin. Takođe je tvrdio da želi mir, zahvalivši se Modiju i Siju na njihovim naporima da okončaju rat, i rekao da je postigao “dogovore” sa Trampom na samitu na Aljasci.

Takođe je pohvalio Redžepa Tajipa Erdogana, predsednika Turske i jedinog lidera NATO na samitu, zbog njegovih posredničkih napora nakon što su njih dvojica održali bilateralne razgovore.

Odnosi između Vašingtona i Nju Delhija zategnuti su zbog američkih tarifa, jednih od najviših u svijetu, kao i zbog Trampovih tvrdnji da je okončao sukob Indije i Pakistana.

Indija brani uvoz nafte iz Rusije kao neophodan za zadovoljavanje potreba 1,4 milijarde ljudi i insistira da ne profitira od rata.

U međuvremenu, Putin je Modija, koji je preduzeo korake da popravi odnose sa Kinom nakon dugotrajnog graničnog spora, povezao do mjesta održavanja bilateralnih razgovora u svojoj oklopljenoj limuzini.

Njih dvojica su razgovarali nasamo u automobilu još 50 minuta u razgovoru koji je u Rusiji opisan kao “samo za njihove uši”, a od strane gospodina Modija kao “pronicljiv”.

Indijski lider je rekao da je odnos sa Moskvom “poseban i privilegovan”. Putin ga je nazvao “dragim prijateljem” drugog dana samita SCO.

Osnovan 2001. godine SCO, nasljednik je Šangajske petorke, grupe Kine, Rusije, Kazahstana, Kirgistana i Tadžikistana, osnovane 1996. godine. Sada uključuje i Indiju, Pakistan, Iran, Belorusiju i Uzbekistan.

Iran, Kina i Rusija su potpisali zajedničko pismo Ujedinjenim nacijama, nazivajući evropski pokušaj da se Iranu uvedu “brze” sankcije pravno neosnovanim i politički destruktivnim.

Putin će ostati u Kini da bude “glavni gost” na vojnoj paradi koja je na programu u sredu, na Trgu Tjenanmen u Pekingu, povodom 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata.

Kim Džong Un, sjevernokorejski lider, takođe će biti počasni gost na paradi, na kojoj će biti predstavljen niz hipersoničnih raketa za uništavanje brodova, kao jedva prikriveno upozorenje Zapadu.

