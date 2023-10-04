Jemenski Huti ispalili raketu na izraelski tanker nakon ubistva premijera

Jemenski pokret Huti preuzeo je odgovornost za raketni napad na tanker u Crvenom moru, nekoliko dana nakon što su u izraelskim zračnim napadima ubijeni jemenski premijer i nekoliko visokih dužnosnika.

Skupina je u ponedjeljak izjavila da je izravno pogodila Scarlet Ray pod liberijskom zastavom, koji je u izraelskom vlasništvu, prema pomorskoj sigurnosnoj tvrtki Ambrey.

Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), koja prati brodarstvo u regiji, osporila je tu tvrdnju, izvijestivši da je raketa u nedjelju promašila cilj.

„Posada je svjedočila prskanju u neposrednoj blizini svog plovila od nepoznatog projektila i čula glasan prasak“, rekao je UKMTO, dodajući da je svo osoblje neozlijeđeno i da je tanker nastavio putovanje.

Ovaj napad je posljednji u nizu Hutijevih operacija u Crvenom moru. Skupina je u julu potopila dva tankera i obećala je nastaviti ciljati brodove povezane s Izraelom kao dio svoje deklarirane podrške Palestincima i protivljenja izraelskom genocidu u Gazi.

Hutiji su u subotu objavili da su premijer Ahmed Ghaleb al-Rahawi i drugi visoki dužnosnici ubijeni u izraelskim napadima u četvrtak. Sprovod premijera i drugih ubijenih dužnosnika zakazan je za ponedjeljak, prenosi AlJazeera.

Facebook komentari