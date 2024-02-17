Novi raskol oko Irana: Kina i Rusija ruše evropski plan za sankcije?

U pismu koje su potpisali kineski, ruski i iranski ministri vanjskih poslova navodi se da je potez Velike Britanije, Francuske i Njemačke da automatski vrate sankcije u skladu s takozvanim ‘mehanizmom brzog vraćanja sankcija’ ‘pravno i proceduralno manjkav’.

Kina i Rusija potpisale su iranski nuklearni sporazum iz 2015. sa svjetskim silama, uključujući i London, Pariz i Berlin, poznati i kao skupina E3. Američki predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Države iz sporazuma u svom prvom mandatu 2018. godine.

Te su tri europske zemlje prošli tjedan pokrenule mehanizam brzog ponovnog uvođenja sankcija, optužujući Iran za kršenje sporazuma, kojim su tada ublažene međunarodne financijske sankcije u zamjenu za ograničenje iranskog nuklearnog programa.

U pismu koje je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči objavio u ponedjeljak na X-u navodi se da smjer koji su zauzele Velika Britanija, Francuska i Njemačka ‘zloupotrebljava ovlasti i funkcije Vijeća sigurnosti UN-a’.

Iran je odavno prekršio ograničenja proizvodnje uranija postavljena sporazumom iz 2015., opravdavajući potez kao posljedicu povlačenja Washingtona iz sporazuma. Sporazum istječe u listopadu ove godine, a mehanizmom brzog vraćanja sankcija ponovno bi se uvele sankcija koje su sporazumom ukinute.

Iran i skupina E3 održali su razgovore usmjerene na novi nuklearni sporazum nakon što su Izrael i SAD bombardirali iranska nuklearna postrojenja sredinom lipnja. No, E3 smatra da razgovori u Ženevi prošli tjedan nisu dali dojam da je Iran spreman za novi sporazum.

‘Zajedničko pismo s mojim kolegama, ministrima vanjskih poslova Kine i Rusije, potpisano u Tianjinu, odražava čvrst stav da je europski pokušaj pozivanja na ponovno stupanje na snagu pravno neutemeljen i politički destruktivan’, rekao je iranski ministar vanjskih poslova u svojoj objavi na X-u, prenosi Hina.

