U zemljotresu u istočnom Afganistanu do sada 800 mrtvih i 2.500 povrijeđenih

Objavljeno prije 32 minute

Broj mrtvih u zemljotresu u istočnom Afganistanu dostigao je 800, dok je povrijeđenih više od 2.500. Afganistanci još uvijek pretražuju ruševine u potrazi za nestalim, prenosi Associated Press.

Zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihteru pogodio je jučer u večernjim satima gradove u pokrajini Kunar, u blizini grada Jalalabada u susjednoj pokrajini Nangarhar, uzrokujući veliku štetu.

Epicentar je lociran 27 kilometra istočno-sjeveroistočno od Jalalabada, saopćio je Američki geološki zavod.

Zemljotres se desio na dubini od samo 8 kilometara, nakon čega je uslijedilo nekoliko naknadnih potresa. Plići potresi obično uzrokuju veću štetu.

Zgrade u Afganistanu su uglavnom niske, od betona i opeke, dok su kuće u ruralnim i udaljenim područjima izgrađene od cigala od blata te drveta. Mnoge su loše izgrađene,pišu Vijesti

Stanovnik okruga Nurgal, jednog od najteže pogođenih područja u Kunaru, kazao je da je gotovo cijelo selo uništeno.

– Djeca, stariji i mladi su pod ruševinama. Nema nikoga ko može doći i izvaditi mrtva tijela ispod ruševina – rekao je seljanin, tražeći pomoć da se izvuku zakopani.


